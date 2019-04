Le cinéma du Kirchberg dans la 4e dimension

Le cinéma entre dans une nouvelle dimension, celle de la 4DX. Kinepolis Luxembourg a annoncé lundi le lancement de cette technologie immersive le mercredi 24 avril, dans son complexe du Kirchberg. Le groupe d’exploitation de cinémas proposera ainsi la première salle équipée de la sorte dans le pays, avec 116 places, plus des emplacements pour personnes à mobilité réduite.

La 4DX permet de plonger le spectateur au cœur du film, «grâce à des effets spéciaux tels que des sièges mobiles parfaitement synchronisés avec l’action à l’écran, le vent, le brouillard, la pluie, la foudre, la neige, les bulles de savon, les vibrations et les odeurs», décrit Kinepolis. Le premier film à l’affiche en 4DX, dont les réservations sont déjà possibles en ligne, est «Avengers: Endgame», le blockbuster de Marvel, parfaitement taillé pour ce type de projection. «Côté programmation, il y en aura pour tous les goûts avec des films d’action, d’horreur, pour enfants, etc., On prévoit déjà par exemple "Aladdin" en mai et "La Reine des neiges" en novembre», annonce Maud Franz, National B2C Manager chez Kinepolis.

Le prix d’une séance en 4DX sera de 16 euros, soit 6 euros de plus qu’un tarif normal adulte. Sans indiquer le montant de l’investissement, la responsable note que «face à Netflix, au "cinéma à la maison", l’industrie se réinvente et va continuer à le faire». L’expérience en salle continue d’être améliorée avec des fauteuils plus accueillants pour 2 euros de plus, ou encore des séances en laser ULTRA. L’installation de la 4DX était donc «logique» au Kirchberg, le 8e cinéma le plus rentable sur les 53 que le groupe compte en Europe.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)