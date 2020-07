MeteoLux place le Luxembourg en alerte jaune

Si vous n'aimez pas la chaleur, vous allez souffrir, ce vendredi et samedi. MeteoLux a en effet placé tout le pays en vigilance jaune, de 14h à 20h pour ces deux journées. La vigilance jaune signifie qu'un «danger potentiel» plane sur le pays.

Il fera en effet très chaud, affirme l'institut météorologique dans son avis de chaleur. Le thermomètre doit grimper jusqu'à 34°C vendredi et 32°C samedi. Soyez vigilants, donc, et hydratez-vous autant que possible et évitez les efforts inutiles si vous êtes de santé fragile. Le ministère de la Santé conseille, notamment, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes et, si vous devez sortir, de rester autant que possible à l'ombre et de vous couvrir la tête.

Encore plus chaud en Grand Est

Samedi, la vague de chaleur sera accompagné de vent avec des rafales jusqu'à 50 km/h. Pas de panique, toutefois, la vague de chaleur ne devrait pas durer. La journée de samedi devrait ainsi se terminer avec des averses isolées parfois orageuses. Et dimanche, le thermomètre doit redescendre à des températures allant de 24 à 26°C. Lundi, il fera de 22 à 24°C au plus chaud de la journée.

Côté français aussi, il fera chaud. Météo France a ainsi placé toute la région Grand Est en vigilance jaune, avec des températures attendues entre 35 et 38°C. En Belgique, une partie des provinces du Luxembourg et de Liège est placée en pré-alerte aux orages pour la nuit prochaine.

