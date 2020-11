«Le Premier ministre est d'avis qu'un tweet n'invite pas les gens à venir au Luxembourg (...) qu'un tweet ne fera pas grimper le nombre de cas», a lancé Xavier Bettel, en réponse à une question «urgente» (NDLR: le caractère urgent n'a finalement pas été retenu) de la députée CSV, Nancy Kemp-Arendt.

Alors que les rues de la capitale sont noires de monde tous les week-ends, l'élue de l'opposition s'interrogeait sur le fait que la ministre de la Famille, Corinne Cahen, ait partagé un reportage de TF1 diffusé le week-end dernier. Ce dernier vantait les trésors de notre pays. Inopportun pour Nancy Arendt, qui craint que cette communication pousse encore plus les gens à venir au Grand-Duché et, du même coup, entraîne une hausse du nombre de contaminations.

«La communication du gouvernement est claire et toujours la même», a rétorqué le Premier ministre. «Le respect des mesures est essentiel! Cela inclut les gestes barrières et le port du masque», a-t-il conclu, en ne voyant aucun lien entre le tweet de Corinne Cahen et les mesures sanitaires. La ministre s'était elle-même défendue sur le réseau social: «C'est juste un joli reportage sur le Luxembourg. Pour le reste: portez un masque sur votre visage, respectez les distances et restez en famille».

À l'initiative de ce reportage, Luxembourg for Tourism a indiqué avoir contacté TF1 dès cet été et concédé à nos confrères du Paperjam qu'effectivement, le timing de diffusion n'était pas forcément très heureux. «Mais nous n’avions aucune prise là-dessus, et nous n’avons été avertis de la diffusion que fort peu de temps avant», a regretté Sebastian Reddeker, CEO de Luxembourg for Tourism.

(mc/L'essentiel)