Le couple grand-​​ducal a reçu sa troisième dose

Alors que la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a indiqué ce mercredi que «les premières invitations» pour une troisième dose de vaccin ont été envoyées aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu’aux soignants, la Cour indique que le Grand-Duc Henri et son épouse Maria Teresa ont déjà pu en bénéficier mardi soir.

Le couple grand-ducal a reçu cette troisième dose, dite «de rappel», au centre de vaccination du Hall Victor Hugo dans la capitale, là même où ils avaient été vaccinés en avril dernier. Henri et Maria Teresa montrent ainsi qu’ils sont «solidaires de toutes les personnes mobilisées contre la pandémie» et ont poursuivi le processus de vaccination «de manière à maintenir un niveau élevé de protection face aux formes graves de la maladie». À un moment où un net rebond de l’épidémie est constaté au Luxembourg et en Europe.

Pour rappel, les personnes de 65 ans et plus pourront recevoir la troisième dose en centre de vaccination ou chez leur médecin.

(L'essentiel/sl)