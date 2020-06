Le logement onéreux, mais pas les transports

Quels pays offrent les meilleurs prix pour différents produits ? L’institut Eurostat a comparé les tarifs en vigueur dans les pays d’Europe pour 10 catégories de biens et services. Le Luxembourg s’en sort très bien pour certains produits, mais beaucoup moins pour d’autres.

Sans surprise, le Grand-Duché fait partie des pays les plus chers concernant le logement, où les prix sont 69,8% plus élevés que dans la moyenne européenne. Dans l’UE, seule l’Irlande est plus onéreuse, ce qui est aussi le cas de la Suisse et du Royaume-Uni, d’après cette étude basée sur des données de 2019. Le Luxembourg occupe la première place du Vieux Continent concernant les meubles.

Le pays affiche aussi des prix au-dessus de la moyenne concernant l’alimentation (25,4% au-dessus), les vêtements (7,8%) ou encore les loisirs et le sport (17%). Les tarifs sont en revanche inférieures dans les catégories tabac et alcool (3,9% en-dessous de la moyenne), équipements de transport (-3,1%) et services de transport (22,3%). Pour ce dernier point, une chute est attendue cette année, puisque la gratuité des transports publics a été instaurée le 1er mars.

(jg/L'essentiel)