S'organiser pour être efficace en télétravaillant

Très prisé pendant le confinement dû au coronavirus, le télétravail est encore très largement utilisé dans le secteur bancaire et financier notamment. Pour bien s'organiser, «il est primordial de se faire un planning, idéalement sur la semaine, et informer son employeur des moments auxquels on est disponible pour le travail», explique Laurent Chapelle, directeur de RH Expert.

Avec la rentrée des classes, le salarié doit également jongler avec sa vie privée pendant sa journée de travail. «Il ne faut pas hésiter à intégrer dans son planning le fait de devoir aller chercher les enfants à l'école, sortir le chien. Le tout, c'est que le patron ou le manager soit au courant», ajoute-t-il.

La maison devenant ainsi le lieu de travail, la loi stipule qu'il faut un endroit dédié au télétravail. «Cela aide aussi à ne pas mélanger maison et travail, éviter d'être dérangé par son animal de compagnie, les enfants», indique Laurent Chapelle. Un dernier conseil? «Il faut se préparer comme si on allait travailler, s'habiller, se maquiller et ne pas rester au fond du lit, en visioconférence», conclut-il.

(Marion Mellinger/L'essentiel)