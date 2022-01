Le caricaturiste Guy Stoos est mort à 71 ans

Guy Stoos n'est plus. Le caricaturiste luxembourgeois est décédé à l'âge de 71 ans dans la nuit de mardi à mercredi. Célèbre caricaturiste et militant engagé, il a été un des membres fondateurs du parti Déi Lénk et conseiller communal de la ville de Luxembourg de 2003 à 2006.

Le parti de gauche luxembourgeois lui a rendu un vibrant hommage dans un communiqué: «Il dessinait pour les mal-logés et les mal-lotis, les réfugiés et les travailleurs immigrés et pour toutes celles et ceux que les inégalités de notre pays et de notre monde n’avaient pas épargnés. Ses dessins où la politique et la poésie s’entremêlaient, s’exprimaient toutes les semaines tant dans le Neie Feierkrop que le Woxx. Mais les destinataires de ses moqueries parfois acides étaient toujours les puissants, jamais les sans-voix».

De Guy W. Stoos ass gëschter an der Nuecht verstuerwen. Mir hunn net nëmmen zesummen fir d'Lénk militéiert, mee och fir d'Woxx geschafft. En huet fir déi gezeechent déi kee Gehéier fonnt hunn. Säin Humor a seng Gentillesse ware kaum z'iwwertreffen. — David Wagner (@darugani2000) January 12, 2022

Natif d'Ettelbruck, Guy Stoos était une personnalité reconnue, au-delà des clivages partisans. Sur Twitter, le Premier ministre DP Xavier Bettel a également eu quelques mots pour l'artiste: «Nous perdons un homme adorable et créatif, qui a façonné la scène artistique luxembourgeoise de manière durable. J'ai rencontré et apprécié Guy au Conseil communal en tant qu'homme politique engagé. Mes pensées vont vers sa famille et ses amis en ces moments difficiles».

Mam Guy Stoos verléiere mir en léiwen a kreative Mënsch, deen d'Konschtzeen zu Lëtzebuerg nohalteg gepräägt huet. Ech hunn de Guy am Stater Gemengerot och als engagéierte Politiker kennen a schätze geléiert. Meng Gedanke sinn an dëse schwéiere Stonne bei senger Famill a Frënn. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 12, 2022

D'autres personnalités politiques ont eu quelques mots pour Guy Stoos.

Mam Guy W. Stoos verléiere mer e Kënschtler a Politiker, fir deen d'Karikatur och ëmmer en Engagement war. An der Woxx, fréier am Feierkrop an nach virdrun mam Guy Rewenig huet hie fir déi kléng Leit gezeechent a keng Konzessioune gemaach. Mäi Bäileed u seng Famill a Frënn — Sam Tanson (@SamTanson) January 12, 2022

De Stoos'e Guy hunn ech duerch de Guy Rewenig kenne geléiert. Niewt sénge wonnerbar einfachen a bëssege Karikaturen, huet de G.W.S. och intensiv mat der Kamera dokumentéiert, z.B. eise Kampf fir d'Escher Kulturfabrik. De Guy huet séng spatz Fieder elo leider niddergeluecht. — Christian KMIOTEK (@KmiotekC) January 12, 2022

(L'essentiel)