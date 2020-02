Le vent pourra atteindre 120 km/h par endroits

La tempête Ciara va toucher, dès dimanche, une partie de l'Europe dont la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse. La moitié nord de la France est également concernée, en particulier les Ardennes et la Lorraine, avec des vents qui pourraient atteindre les 140 km/h dans le relief des Vosges. Le Luxembourg, nous vous l'annoncions vendredi, ne sera pas épargné et a d'ores et déjà été placé en alerte orange.

Mais MeteoLux a revu, samedi, ses prévisions et ce sont désormais des rafales jusqu'à 120 km/h qui sont attendues par endroits. La tempête devrait atteindre le Grand-Duché vers 13h dimanche et persister jusqu'à lundi 14h. Mais attention, une autre alerte a été déclenchée au Luxembourg pour de fortes pluies qui sont attendues dimanche dès 20h et jusqu'à lundi matin.

«Risque de dégâts élevé» en Belgique

En Grande-Bretagne, le service météo local s'attend à ce que les fortes rafales et pluies provoquent des annulations et des retards dans le transport aérien, ferroviaire et maritime, voire des dégâts sur les habitations, avec une possibilité de coupures de courant.

Les instituts royaux météorologiques belges et néerlandais ont chacun émis une alerte orange sur tout le pays en raison des vents forts attendus. Des rencontres du championnat de football professionnel ont été reportées et l'organisme de prévision belge avertit même d'un «risque de dégâts élevé».

