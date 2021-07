Le système d'alerte va devoir être modifié

Attentats, incendies, inondations… Comment prévenir au plus vite la population d’une catastrophe imminente? Les crues de la semaine passée ont mis au défi le gouvernement , la cellule de crise, les communes , le Corps grand-ducal d’incendie et de secours , les services de veille météo et hydrologique… Et révélé des failles.

À commencer par celles de l’application GouvAlert. Lancée en 2018, elle n’aura pas prévenu grand monde. Mardi, le ministère de l’intérieur lui reconnaissait «certaines limites». La faute à un public limité (environ 15 000 téléchargements Apple et 8000 Android) et à des dysfonctionnements techniques. Entre les messages jamais arrivés ou à retardement et les difficultés rencontrées, selon nos informations, par des utilisateurs pour y enregistrer leur numéro de téléphone. «Les équipes ont su remédier à court terme à des problèmes d’alertes apparus au courant du 14 juillet, assure le ministère. Certaines autres lacunes, notamment le fait qu’un utilisateur doit avoir installé une app pour pouvoir réceptionner sur son smartphone des alertes», feront l'objet de prochaines analyses. Heureusement d’autres canaux ont largement contribué à la communication de crise la semaine passée.

«On ne pouvait pas faire plus vite»

Mais dès l’automne 2020, un groupe de travail avait été chargé de plancher sur une réforme de l’application GouvAlert. D’ici 2022, comme l’exige une directive européenne, le système d’alerte à la population sera revu «dans sa globalité», promet le ministère. Une chose est acquise, l'application ne suffira pas. Elle sera complétée par un système de SMS zonal ou de CellBroadcast (diffusion cellulaire), des systèmes basés sur le réseau mobile. Pour atteindre une couverture maximale, les experts misent sur une utilisation combinée de multiples canaux: les systèmes d’alertes, mais aussi les sites internet (Météo, inondations) ou les médias, dont les médias sociaux. Il est prévu qu’outre les utilisateurs actuels de GouvAlert, à savoir le Haut-Commissariat à la protection nationale et le CGDIS, MétéoLux (alertes météo) et l’Administration de la Gestion de l’Eau (AGE, Alertes inondations) deviennent «utilisateurs prioritaires».

Reste la question des ressources humaines nécessaires et celle de la réactivité aux alertes. Le service de prévention des crues avait alerté d’une menace sur les campings et chantiers proches des cours d’eau dès mardi. «On ne pouvait pas faire plus vite, insistait Christine Bastian, chef du service hydrologie de l’AGE. «Je suppose qu'il y a parfois un doute, c'est humain de se demander "mais est-ce que ce sera vraiment autant que ça?". J'espère qu'après ce qu'ils ont vu la semaine dernière, ils vont se dire "mince, il faut faire attention parce que ça peut aller très vite". Et si on peut déjà regarder les cartes des zones inondables... Il y a moins de dégât si les gens sont conscients».

(Nicolas Martin/L'essentiel)