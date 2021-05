Et si toute la paperasse à la CNS disparaissait?

Les documents papiers, c'est lourd pour les assurés, lourd pour les médecins et lourd pour la CNS qui reçoit chaque jours plus de 15 000 factures qu'il faut saisir pour débloquer les remboursements. Une charge qui va bientôt s'alléger grâce à la numérisation.

Mercredi, en présence du ministre de la Sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, l'Association des médecins et médecins-dentistes et le Cercle des médecins-dentistes, ont en effet signé un avenant aux conventions existantes ouvrant la voie à l'échange numérique d'informations entre les médecins, les assurés et la CNS.

Une App pour les assurés

Ainsi, les systèmes informatiques des médecins vont être progressivement modernisés: les praticiens pourront imprimer le mémoire d'honoraires avec un QR Code et la CNS pourra récupérer le document. Fini le travail de saisie et les remboursements seront exécutés plus rapidement. La CNS table sur 30% des médecins équipés d'ici juillet.

Dans la même veine, une application mobile CNS devrait voir le jour dans le courant de l'été. Elle permettra aux assurés de télécharger leurs documents de santé et de les transmettre à la CNS plus rapidement. Après la numérisation des mémoires d'honoraires, viendra celle des ordonnances de médicaments et des certificats d'incapacité de travail.

Une première étape pour se familiariser avec les échanges numériques qui aboutira sur le paiement immédiat direct (tiers payant) prévu pour 2023: l'assuré n'aura plus à avancer le montant qui lui est remboursé par la CNS.

(mc/L'essentiel)