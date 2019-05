«Toujours de la réticence au sujet de l’euthanasie»

En 2017 et en 2018, le nombre d’euthanasies est resté constant au Grand-Duché, avec 19 cas pratiqués lors des deux dernières années. Tel est le constat émis par la commission nationale de contrôle et d’évaluation de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Cette dernière a remis, ce mardi matin à Luxembourg, son 5e rapport sur la question à Fernand Etgen, président de la Chambre des députés.

«Ce chiffre est stable par rapport aux années précédentes», a indiqué Carlo Bock, médecin oncologue, spécialisé dans le traitement des cancers, et président de la commission. «Il n’y a eu que 8 cas en 2018, contre 11 en 2017, mais on ne peut pas parler de baisse significative statistiquement». L'âge des patients se situait entre 53 et 93 ans et 15 d'entre-eux souffraient d'un cancer. Pour rappel, depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2009, 71 cas d'euthanasie ont été déclarés.

S’inspirer du Québec

Une des conclusions du rapport, remis ce mardi matin, évoque toutefois une possible réticence de certains établissements hospitaliers à pratiquer l’euthanasie. «En 2018, deux cas, seulement, ont été pratiqués à l’hôpital, a souligné Carlo Bock. Les patients ont peut-être choisi de terminer leur vie à domicile, mais on émet tout de même l’hypothèse que quelques hôpitaux préfèrent ne pas euthanasier».

Moralement pour le médecin, c’est le principe de bienfaisance qui prime: il doit respecter la volonté du patient. Pour le patient, c’est le principe d’autonomie: chacun d’entre-nous peut choisir sa fin de vie. Quant au grand public, il doit accepter le pluralisme moral à l’égard de la fin de vie. «Au Luxembourg, il y a toujours une certaine réticence par rapport à l’euthanasie», a conclu Carlo Bock, qui aimerait que le Luxembourg s’inspire de la loi actuellement en vigueur au Québec et en faveur de la liberté du patient. «Pour moi, la fin de vie idéale, c’est le choix de soins palliatifs adéquats. Quand ceux-ci ne sont plus suffisants par rapport à la dignité, à la douleur ou à des effets secondaires, on devrait pouvoir recourir à l’euthanasie».

Carlo Bock, médecin oncologue et président de la commission nationale de contrôle et d'évaluation de l’application de la loi sur l'euthanasie, au micro L'essentiel Radio de Frédéric Lambert:

