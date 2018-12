La construction des quais 5 et 6, c'est parti

La première phase du chantier d'extension de la gare de Luxembourg est lancée. Elle sera marquée par la prolongation des souterrains sud et nord sous les voies 10 et 11 et par la réalisation du quai 5. L'an dernier, les anciens ateliers des CFL avaient déjà été détruits, préalablement à ce chantier d'envergure d'un montant de 171 millions d'euros, destiné à améliorer le réseau et à fluidifier le trafic.

«Le réseau est saturé avec des goulots d'étranglement du fait de notre réseau organisé en forme d'étoile où tout part et arrive en gare de Luxembourg», confie Alessandra Nonnweiler, porte-parole des CFL. Outre les souterrains mis en service fin 2019, le chantier sera marqué par la création de deux quais supplémentaires, 5 et 6, accompagnés de la création de quatre nouvelles voies.

Fin 2019 et fin 2021

Ils vont permettre une connexion directe entre le nord et le sud du pays avec Luxembourg-Ville et une dissociation des lignes dans les gares de Luxembourg, Bettembourg et Pétange, «pour améliorer la robustesse du système». Le premier quai sera fonctionnel fin 2019 et le second fin 2021.

Parallèlement, une nouvelle passerelle reliant les quartiers de la Gare et de Bonnevoie sera construite et mise en service à la fin de l'année 2021. Voilà pour la partie visible de l'iceberg, car les travaux se poursuivront jusqu'en 2024 avec des déposes de voies, des réfections des plateformes ferroviaires, des changements de caténaires...

(Gaël Padiou/L'essentiel)