«On n'essaie pas de refaire une garde-​​robe complète»

Alors que tout le monde semble s'accorder sur le retour progressif des frontaliers à Luxembourg-Ville, nous avons interrogé une de leur confidente. Christelle Prémont, gérante du magasin Schmit-Beaufays Men and Young Style à Arlon, est en effet en première ligne pour rhabiller les messieurs qui vont amorcer leur retour au bureau. «Ce n'est vraiment pas gagné», nous indique-t-elle d'emblée, «car de nombreuses sociétés grand-ducales continuent le télétravail. On prône que les gens retournent travailler au Luxembourg, mais on n'y est pas. Il y a une vraie crainte dans les sociétés que les gens tombent malades. Ce ne sera pas avant le 1er janvier 2022».

Et Christelle Prémont va même beaucoup plus loin. «Dans l'industrie du textile, on n'envisage pas un retour à la normale avant 2023», prévient-elle déjà. «La période est compliquée. On a du mal dans les approvisionnements. On parle beaucoup des matériaux de constructions, mais on a identiquement les mêmes difficultés dans le textile. On a une pénurie de textile. Les entreprises ont recommencé à fabriquer, mais elles ne sont pas à 100%, car elles n'ont pas les moyens de les payer. Avec les moratoires, des gens n'ont pas pu se déclarer en faillite, mais ils n'ont pas pu payer les fournisseurs. On nous a montré le dessus de l'iceberg, mais tout le dessus est en train d'arriver et on n'est pas sorti d'affaire. Il faudra être optimiste et patient».

«Les gens ont du mal, ils ont une crainte de retourner travailler»

Depuis le premier confinement, avec l'émergence du télétravail, bien s'habiller au bureau n'est plus vraiment une nécessité. «Et désormais, les morphologies ont changé», confirme Christelle Prémont. «J'ai deux cas de figure: les gens qui se sont remis au sport qui ont perdu du poids et ceux qui ne font plus rien et qui ont pris du poids. Maintenant, j'ai un cas de conscience, car je ne suis pas là que pour vendre, mais aussi pour conseiller. Faire acheter maintenant à des clients, ça me fait quand même un peu mal au cœur. Un client voulait quatre costumes et je lui ai dit: "Hors de question". On va partir sur un costume avec trois pantalons. Le fait de retourner deux jours semaines au bureau, il va retrouver un rythme, et il risque de perdre du poids. Rien ne sert de dépenser de l'argent inutilement».

«Le fait de s'être retrouvé seul à la maison, il y a aussi eu un isolement social», poursuit la gérante de chez Schmit-Beaufays. «Les gens ont du mal, ils ont une crainte de retourner travailler. Comment ça va se passer? Et tout ne va pas se remettre en place du jour au lendemain. Il faudra une grosse année, encore... Quelques-uns reviennent avec la motivation de retourner au bureau. On n'essaie pas de refaire une garde-robe complète. C'est du jamais-vu dans ma carrière, c'est particulier et on est tributaire de certaines marques. Certaines ont un dépôt de 33 000 mètres carrés, avant en deux jours de temps, on avait, maintenant, on est à dix jours, quinze jours, voire même six semaines».

«Au niveau des mariages, c'est le carnage...»

Mais Christelle Prémont veut voir le positif dans chaque situation: «Cela va peut-être aussi limiter la surconsommation», espère-t-elle. «On avait l'habitude d'avoir tout quand on voulait et maintenant, il faudra un peu plus patienter». Et d'ajouter encore, «ma clientèle d'avocats frontaliers, par exemple, a continué à travailler et ils ont donc été moins impactés par les restrictions liées au Covid. Ce qui n'est pas le cas de tous les Big 4 ou les grosses banques. Tous ceux-là étaient chez eux et non au Luxembourg. Ils sont moins venus chez moi, mais ils ont investi, en contrepartie dans leurs maisons. Cet argent, il est parti, car il y a un besoin de consommation chez les gens. Une nouvelle cuisine, une piscine, un aménagement,... Ce qui est perdu est perdu, et il ne faut pas croire que les gens vont revenir et acheter dix fois plus».

Et on ne parle même pas des mariages. «Là, c'est le carnage», reconnaît tristement Christelle Prémont. «Le mariage, les communions, les baptêmes,... C'est vraiment triste pour ces gens-là qui ont reporté parfois trois fois. C'est un vrai projet de vie... Certains mariés sont revenus plusieurs fois avec leurs costumes, car ils avaient changé physiquement et alors, on nous demande, à nous, de supporter le coût. C'est compliqué, car être commerçant, c'est aimer les gens. C'est la base. Systématiquement, je me mets à leurs place, mais je dois pouvoir fonctionner aussi. Il faut toujours essayer de trouver des solutions pour tout le monde, mais c'est compliqué. On est le dernier maillon de la chaîne au niveau des mariages. La future épouse va investir pour sa robe de mariée et coûte que coûte, elle fera tout ce qu'il faut pour rentrer dedans. L'homme n'est pas dans cet état d'esprit là, il vient chez nous par besoin et non par envie. C'est donc à nous d'être là pour aider...».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )