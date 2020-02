14 points de vente de cannabis dans le pays

Les ministères de la Santé et de la Justice travaillent actuellement pour préparer le projet de loi qui doit légaliser à l'horizon 2021 l'usage du cannabis récréatif. Un premier concept du texte, qui doit être encore amendé d'ici l'été, a fuité et a été révélé lundi par nos confrères de 100.7. L'idée est d'autoriser le cannabis récréatif, mais de manière encadrée, sans le banaliser.

Ainsi, la quantité de cannabis qu'un citoyen pourra acheter sera limitée: ce sera 30 grammes par mois, pas un de plus. Une quantité qui devrait permettre de tenir largement un mois, même en consommant à un rythme conséquent. Un système connecté au Centre des technologies de l'information doit permettre de réguler les achats.

Conditions de résidence

En outre, les acheteurs devront être majeurs. Et, pour éviter un éventuel «tourisme de cannabis» qui remplacerait le «tourisme à la pompe» il faudra être résident au Luxembourg depuis au moins six mois. Hors de question, donc, de venir de France ou de Belgique pour passer un week-end «fumette» au Luxembourg comme certains le font aux Pays-Bas. De quoi répondre à une inquiétude des pays voisins. Par ailleurs, il faudra ramener son cannabis chez soi pour le fumer, puisque la consommation sera interdite dans les lieux publics et dans tous les endroits où il est déjà interdit de fumer du tabac.

Et on fumera local! Le Grand-Duché produira en effet son propre cannabis. Deux opérateurs auront droit à une licence de production, mais on ignore pour le moment s'il s'agira d'entreprises publiques ou privées, ou un mélange des deux. Ils devront en tout cas répondre à de stricts critères de qualité. Le taux de THC autorisé n'est pas encore connu lui non plus. Ce qu'on sait en revanche, c'est que 14 points de vente autorisés sont dévoilés, dont quatre à Luxembourg-Ville et quatre à Esch-sur-Alzette. On pourra aussi en trouver un à Remich, Capellen, Grevenmacher, Diekirch et Mersch.

Enfin, le tarif sera fixé par l'État et le cannabis ne sera, selon le document dévoilé, «ni trop cher, ni trop bon marché». Le produit sera assorti d'une étiquette avec les infos comme le taux de THC et cannabidiol et un QR code permettra de savoir d'où il vient.

