58% des enfants gardés dans des structures

En 2016, 58% des enfants de moins de 12 ans ont fréquenté des structures de gardes d’enfants (*) au Luxembourg, selon les derniers chiffres publiés par Eurostat. C’est beaucoup plus que la moyenne des enfants européens (39%). C’est au Danemark où la proportion d’enfants gardés par des personnes autres que des parents est la plus nombreuse (près de 86%), devant la Suède (70%), le Royaume-Uni (65%) et l’Allemagne (64%). Ils sont 39% en Belgique et près de 41% en France. À l’inverse, ils ne sont que 4% en Espagne ou en Estonie, 3% en Slovaquie, 2% en Croatie et 1% en Lettonie.

(*) Par structures d’accueil formelles de l’enfance, Eurostat entend tout type de garde organisée/contrôlée par une structure (publique ou privée), comme les crèches, les maisons relais. Cela inclut également les nourrices organisées et contrôlées par une structure même si elles sont directement rémunérées par les parents.

Seules 7,9% de ces structures sont entièrement gratuites au Luxembourg, c’est un peu moins que la moyenne européenne (9,5%) alors qu’au Royaume-Uni, plus d’un tiers (36,6%) des structures ne sont pas du tout payantes. Mais le Grand-Duché, grâce notamment au chèque-service accueil, propose des tarifs très avantageux.

Qu’est-ce qui pousse les familles du Luxembourg à ne plus recourir à ces structures? Dans près de 78% des cas, c’est qu’elles n’en ont plus besoin. Le second motif est d’ordre financier (9% des cas), devant le manque de places disponibles (4,7%). Les heures d’ouverture (2%) et la distance jouent aussi (1,7%) mais dans une très moindre mesure.



(MC/L'essentiel)