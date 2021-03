Un nouveau plan social annoncé chez RBC

Alors que le précédent plan social doit arriver à son terme au mois d'avril, la Royal Bank of Canada (RBC) annonce déjà un troisième plan social, indiquent ce jeudi dans un communiqué les syndicats LCGB-SESF, OGBL Secteur financier et Aleba. La filiale RBC Investor & Treasury Services (RBC ITS) compte supprimer 243 postes de travail, une décision qui passe mal auprès des organisations syndicales.

«Avec l’annonce de ce 3e plan social depuis la reprise totale de RBC ITS par la Royal Bank of Canada en 2012, RBC s’adjoint le titre de macabre leader de plans sociaux successifs. En effet, un 1er plan social signé en 2013 concernait 210 emplois, un 2e plan social signé en 2019 concernait 201 postes de travail, et celui-là est toujours en cours. Une extension vient d’être signée il y a à peine 6 semaines jusqu’au 30 avril 2021», peut-on lire dans le communiqué conjoint des syndicats.

Des mesures de réduction des coûts

Les organisations syndicales s’inquiètent du maintien de l’emploi et de l’avenir de RBC, qui compte actuellement 1 100 salariés au Luxembourg. Selon elles, les motifs de cette nouvelle restructuration ne sont pas liés à la crise sanitaire actuelle, mais simplement à «une réduction des coûts en vue d’améliorer les résultats nets de l’entreprise».

Pour rappel, fin novembre 2020, la banque RBC avait pris des mesures de réduction des coûts en Europe, avec à la clé des suppressions d’emplois, principalement au Luxembourg. Selon un porte-parole de la banque, dans la mesure du possible, les pertes d’emploi devaient être absorbées par les baisses d’effectifs naturelles, le redéploiement et les départs en retraite.

(pp/L'essentiel)