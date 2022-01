«Risques de faillite» pour le transport routier

Depuis ce jeudi, le prix du diesel s'affiche à 1,44 euro/litre, alors qu'il valait encore moins d'un euro, fin octobre 2020 (0,935 euro/litre). En l'espace d'un peu plus d'un an, ce carburant a augmenté de quelque 54%, ce qui ne laisse pas insensibles les responsables des entreprises de transport routier du Grand-Duché. Même si elles bénéficient du prix hors taxes (soit 1,2308 euro/litre depuis ce jeudi), ces sociétés spécialisées déplorent la situation actuelle et font le dos rond en attendant des jours meilleurs.

«Nos dépenses courantes augmentent et nos clients ne veulent pas entendre parler d'une hausse de tarif. La situation est vraiment difficile, s'alarme Sven Besch, responsable chez Lies Transports, entreprise familiale située à Koetschette, qui emploie environ 50 personnes et compte une flotte d'une trentaine de camions. Chez nous, un poids lourd consomme 1 000 litres de gasoil chaque semaine, alors les hausses de carburant pénalisent clairement notre activité. Le Covid et maintenant ça... Le risque d'une faillite existe vraiment».

«Le gouvernement ne nous propose aucune alternative»

Le son de cloche est un peu différent chez T.S. Lux, à Ehlerange (100 personnes et environ 60 camions). «Depuis septembre 2021, nous avons instauré la "surcharge gasoil" pour répercuter chez nos clients les hausses successives, explique Cédric Nadin, patron de l'entreprise. C'est une question de survie, nous n'avons pas le choix. À titre d'exemple, le coût d'un transport entre Anvers et Luxembourg a mécaniquement augmenté de près de 40 euros en un an». C'est finalement la pénurie actuelle de chauffeurs - «le métier et les conditions de travail n'attirent plus les jeunes» - qui permet à l'entreprise d'imposer en quelque sorte ses tarifs chez ses clients.

«Chaque hausse d'un centime d'euro nous coûte 120 000 euros en termes de résultat final, analyse Ben Frin, directeur financier chez Arthur Welter Transports, à Leudelange (plus de 700 salariés et 800 camions). Je regrette que le gouvernement ne nous propose aucune alternative. Est-ce normal d'être taxé de la même façon alors que nous utilisons du biodiesel (NDLR: HVO), dont le bilan CO2 global est moindre de 90%?». À moyen terme, Ben Frin en est convaincu, «c'est le consommateur final qui paiera la note».

(pp/L'essentiel)