Les effectifs européens gonflent au Luxembourg

Après le départ, pour Bruxelles, de 79 postes liés à l'agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (CHAFEA), de nombreuses questions se sont posées quant à l'avenir des fonctionnaires européens au Luxembourg. Et il s'en pose encore aujourd'hui, si l'on en croit la question parlementaire de Vivianne Reding adressée à Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes. Pourtant, ce dernier a rappelé en juin dernier que lors des cinq dernières années, le nombre de fonctionnaires et agents européens a augmenté de 2 000 éléments au Luxembourg, atteignant la barre des 14 000 membres.

Contrairement à certaines appréhensions, donc, il y a de plus en plus de fonctionnaires et agents européens au Grand-Duché, persiste et signe le ministre Asselborn. La Banque européenne d'investissement (BEI), le Fonds européen d'investissement (FEI), la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes européenne, le Centre de traduction des organes de l'Union européenne et le Mécanisme européen de stabilité (ESM) n'y sont pas étrangers.

Coût de la vie supérieur de 10,5%

Et ce n'est pas terminé, car il est d'ores est déjà acquis que l'Entreprise commune européenne pour le calcul de la haute performance et le Parquet européen gonfleront encore leurs rangs dans les années à venir.

Malgré ces bonnes nouvelles, le gouvernement ne compte pas relâcher ses efforts pour maintenir ses effectifs européens, si l'on en croit Jean Asselborn. Le coût de la vie au Grand-Duché peut en effet également poser quelques difficultés, même aux fonctionnaires européens. Entre Luxembourg et Bruxelles, à titre d'exemple, le ministre rappelle que selon une dernière étude comparative, le coût de la vie est supérieur de 10,5% à Luxembourg. La piste d'un coefficient correcteur est ainsi envisagée pour «compenser cette différence».

