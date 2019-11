Le stress au travail «n'est pas prêt à diminuer»

Les travailleurs au Luxembourg restent globalement satisfaits de leurs conditions. Le 7e indice de la qualité du travail, dévoilé ce vendredi par la Chambre des salariés (CSL), reste à un niveau constant depuis 2014 (55,4 points sur 100 en 2019). Le travail, mené en collaboration avec l’Uni, a permis d’interroger 1 500 travailleurs résidents et frontaliers sur leurs conditions et leur ressenti au travail.

Les tendances observées depuis 2014 montrent que les charges physiques et les risques d’accidents diminuent. Les relations conflictuelles comme le harcèlement moral et l’esprit de concurrence sont aussi en recul, selon l’enquête. Pour autant, la charge mentale au travail et les tâches à réaliser en urgence restent «omniprésents» et «la difficulté émotionnelle du travail a même augmenté de 11% depuis 2016», est il relevé.

Jusqu'à 5h supplémentaires par semaine

La CSL souligne, dans ce contexte, que le stress «n’est pas prêt de diminuer» et constate que le risque de burn out augmente (+18% depuis la première enquête il y a six ans). Sujet de préoccupation de plus en plus prégnant chez les travailleurs, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. 43% des participants à l’enquête disent avoir le sentiment, au moins parfois, d’éprouver des difficultés sur ce plan. Ils étaient 30% à l’affirmer en 2014.

Le temps de travail effectif reste ainsi toujours supérieur au temps de travail convenu. Il est en moyenne de 42,8 heures par semaine contre 39,3 heures chez les hommes et de 37,4 heures contre 35,4 heures chez les femmes. 46% des interrogés considèrent réaliser des heures supplémentaires, avec 27% allant jusqu’à 5 heures par semaine, et 7% plus de 10 heures. «La principale raison évoquée» pour justifier ces dépassements, «est que le travail ne peut être effectué dans les délais prévus par le contrat», suivie par des raisons opérationnelles. Le gain d’argent supplémentaire entre très peu en compte.

Au final, 35% des sondés souhaitent travailler moins d’heures par semaine et 57% restent tout de même satisfaits de leurs conditions actuelles.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)