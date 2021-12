Ils le frappent et lui volent son GSM à Luxembourg

Un jeune homme a été victime mercredi vers 20h45 d'un vol avec violence, dans la rue de la Poste à Luxembourg, indique la police.

«Plusieurs personnes venant de la place d'Armes se sont adressées à la victime en français et lui ont demandé de la monnaie, expliquent les forces de l'ordre. Les agresseurs ont ensuite frappé leur victime et lui ont notamment dérobé son téléphone portable et des écouteurs».

Il s'agissait d'un groupe de jeunes gens, tous âgés d'environ 17-18 ans et vêtus de sombre, notent les autorités. Ils ont pris la fuite en direction du boulevard Royal.

(L'essentiel)