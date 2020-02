Les secours mobilisés à Mersch et Ettelbruck

Suite à de très fortes précipitations, des routes et des caves ont été inondées dans la nuit de lundi à mardi au Luxembourg. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. La situation est encore compliquée à certains endroits du pays ce mardi matin. Les secours sont ainsi encore en cours d'intervention sur le parking du Déisch à Ettelbruck, où des voitures doivent encore être évacuées (voir photos), et à Mersch.

À Ettelbruck, la police a lancé ce mardi midi un appel aux automobilistes qui n'ont pas encore retiré leur véhicule du parking du Déisch de le faire. Plus tôt dans la journée, un lecteur expliquait qu'il lui avait fallu 1h15 pour traverser Ettelbruck. «C'est totalement bouché», déplorait-t-il.

Pas de nouvelles pluies dans les prochaines heures

À Mersch, localité située dans la vallée de l'Alzette au confluent de la Mamer et de l'Eisch, la police grand-ducale a indiqué que plusieurs aires de stationnement ont été touchées par les inondations: le parking «Lohr» sous le pont de l'Alzette, du parking «Schlasspech», proche du terrain de football et et le parking «Halle Irbicht» à Beringen. Plus tôt, les policiers demandaient aux propriétaires de véhicules de les retirer de ces parkings, celui de l' «Impasse Aloyse Kayser» est également concerné.

Les secours ont été fortement mobilisés depuis 21h, lundi, puisqu'ils ont dû intervenir 320 fois, selon le dernier bilan établi ce mardi à 11h30. À Mertzig et à Mertert, à proximité de la frontière allemande et de la Moselle, deux voitures étaient bloquées sur des chaussées inondées. Au total, quatre personnes, qui étaient bloquées dans des voitures, ont dû être mises en sécurité par les pompiers. La situation s’est normalisée vers 2h. Les centres d’incendie et de secours situés le long des cours d’eau concernés continuent à surveiller la situation.

«Les crues sur la Sûre et la Moselle vont légèrement augmenter, mais il n'y aura pas de répercussion significative, indique Christophe Shuh, lieutenant-colonel du CGDIS. Étant donné que de nouvelles précipitations ne sont pas prévues dans les prochaines heures, la situation va progressivement retourner à la normale».

Hei puer Loftfotoen vum Krier Henri vun der Héichwaassersituatioun zu Miersch. Publiée par Administration communale de Mersch sur Mardi 4 février 2020

Update: Informations aux automobilistes concernant les inondations de certains parkings à Mersch –

Les parkings suivants restent concernés :

"Lohr" sous le pont de l’Alzette, "Schlasspech" (près du terrain de foot) et "Hall Irbicht" à Beringen. #Inondations #Mersch — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 4, 2020

#Inondations #Ettelbruck

Akute Hochwasserlage in Ettelbrück-Dringender Aufruf an die Autobesitzer Alle Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge noch nicht vom Parking Deich entfernt haben, sollen bitte umgehend mit ihrem Fahrzeugschlüssel in der r. du Deich-Höhe Mbox- vorstellig werden. — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 4, 2020

#Indondations #Mersch Appel aux automobilistes de dégager leurs voitures garées aux parking "Lohr", "Schlasspesch" et dans l'Impasse Aloyse Kayser" Police Mersch sur les lieux. — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 4, 2020

(L'essentiel)