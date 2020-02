«L'intérêt pour le terrorisme date des années 70»

En analysant des documents du Service de renseignement de l’État (SREL), des chercheurs sont tombés sur 116 438 fiches de différents types. «C’était beaucoup plus que ce à quoi l’on s’attendait», explique la chercheuse Nadine Geisler. Elle et son collègue Jean Reitz ont conduit une mission de recherche pendant deux ans, jusqu’en juin 2019, à partir des fichiers du SREL et de l’Autorité nationale de sécurité (ANS) datant de la période 1960-2001. Leur rapport final, publié ce jeudi, constitue «une mission de transparence importante», ont estimé le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la présidente de la commission du SREL, Martine Hansen (CSV).

Rien sur le Bommeleeër



Les deux chercheurs ont indiqué ne pas être tombés sur des documents concernant l'affaire du Bommeleeër. Celle-ci a pourtant régulièrement défrayé la chronique depuis les années 1980 au Luxembourg.

«Nous avons travaillé dans un bureau très sécurisé, non pourvu de fenêtres», reprend Nadine Geisler. L’enjeu de ce travail de fourmi était d’analyser et de recenser ces documents, de faire «un choix et un classement de ceux qui peuvent avoir une valeur historique et être conservés aux Archives nationales». Les fiches renseignaient sur des personnes physiques ou morales, et donnaient en plus quelques éléments sur l’activité. Elles renvoyaient aussi à des microfilms, qui ont été visualisés par les chercheurs à l’aide d’une machine spéciale.

Le communisme ennemi n°1

Au total, un tiers des fiches répertoriées renseignent sur des éléments liés au communisme ou soupçonnées de sympathie pour ce régime. «Cela en dit long sur les peurs de l’époque, le communisme était l’ennemi en pleine guerre froide, analyse Nadine Geisler. Quelqu’un qui prenait l’avion vers Moscou faisait déjà l’objet d’une fiche, mais un responsable politique était renseigné avec bien davantage d’éléments».

Viennent ensuite les renseignements sur les organisations et sociétés commerciales, puis les enquêtes et enfin les groupes violents. «Ces catégories sont un peu fourre-tout, concède Jean Reitz. Mais on note que l’intérêt des renseignements pour les groupes terroristes date essentiellement du début des années 1970». Les chercheurs disent avoir eu accès à tous les documents sans restrictions, mais les noms des personnes impliquées et des sources, ainsi que certains éléments ne figurent pas dans le rapport public.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)