Mère de jumelles, elle est enceinte... de jumeaux

«Y’en a deux?»: quand Céline a vu l’image de l’échographie s’afficher, elle n’a pas voulu y croire mais comprenait évidemment ce qu’elle voyait. Deux poches avec deux petits points, «c’était comme pour mes deux premières, donc je savais». Elle a mis toutefois de longues minutes à réaliser que quatre ans après la naissance de ses petites Jade et Théa, elle allait une nouvelle fois mettre des jumeaux au monde. Sans coup de pouce de la science, ni prédisposition génétique.

2% des accouchements sont multiples



Le nombre d’accouchements multiples a fortement augmenté ces dernières années: le pays n’en comptait qu’entre 40 et 60 dans les années 80, 90 en 2000, contre plus de 100 aujourd’hui.



En 2019, au Luxembourg, 122 femmes ont accouché de plus d'un enfant, soit 2% des accouchements. Une a mis au monde des triplés (trois filles) et 121 autres ont donné naissance à des jumeaux. 49 paires de filles, 33 paires de garçons et 39 paires fille-garçon ont ainsi vu le jour. La faute à une hormone



Selon les scientifiques, cette hausse des grossesse géméllaires s’explique par le recours de plus en plus fréquent à la procréation médicalement assisté mais pas seulement. L’âge de la maman joue également beaucoup, les femmes faisant des enfants plus tard (31 ans pour le premier enfant au Luxembourg): les études ont clairement établi que les femmes entre 30 et 39 ans mettaient au monde davantage de faux jumeaux, la faute à l’hormone folliculo-stimulante dont le taux atteint son apogée vers 37 ans. Une hormone qui favorise l’ovulation multiple.

«Je n’ai appelé personne tout de suite», raconte la jeune Luxembourgeoise de 28 ans, éducatrice dans un lycée. Et puis elle a enfin pris son GSM pour appeler le papa: «Me dis pas qu’il y en a encore deux? Euh… si». Une fois la sidération passée, «tout s’est enclenché très vite dans ma tête: "Où est-ce qu’on va les mettre, faut changer de voiture…"», égrène la maman.

«Adieu la grossesse sereine»

«Et puis ressurgit l’angoisse d’une grossesse à risque, alors que je rêvais d’une grossesse tranquille où je pourrais danser sur les tables jusqu’au terme». Petit gabarit, Céline a pris 32 kg pour sa première grossesse, a été alitée pendant plus de trois mois et a tremblé pour ses petites filles nées prématurément à 32 semaines. «Adieu la grossesse sereine», soupire-t-elle, toutefois avec un sourire. Le contexte est aussi difficile, «parce que je vis les choses un peu seule». Covid oblige (NDLR: elle l'a d'ailleurs contracté en début de grossesse), le papa et les filles ne peuvent pas venir aux échographies «et je ne peux pas partager ça avec eux».

Côté logistique, «j’ai gardé les choses en un seul exemplaire, étant à mille lieues de penser que j’aurais encore besoin de tout en double!». «Et pour la liste de naissance, on a été très clair, ça sera couches, lait et tétines parce que c’est ce dont nous aurons besoin en grande quantité». C’est sûr qu’à raison d’au moins 8 couches par jour et par bébé, les réserves vont vite s’épuiser…

«C’est bien maman, on aura chacune notre bébé»

Si elle peine à imaginer la vie avec quatre enfants, Céline ne s’inquiète pas trop, «j’ai un homme parfait, qui est un papa parfait». Martin, 25 ans, qui travaille dans la construction, «adore déjà s’occuper des filles». Après les six mois de congé parental de sa compagne, c’est lui qui prendra le relais pendant un an pour gérer sa nouvelle petite tribu.

«Sa seule angoisse, c’était que ce soit encore deux filles!», rit Céline. Mais le couple a appris la semaine dernière qu’il s’agissait d’un petit garçon et d’une petite fille. «Un grand bonheur pour nous et pour nos proches». Jade et Théa, 4 ans et demi, sont très contentes d’être bientôt grandes sœurs. «Elles m’ont dit: "C’est bien maman, on aura chacune notre bébé"», sourit Céline. «En revanche, elles croient maintenant que toutes les femmes enceintes attendent forcément deux bébés!».

(Marion Chevrier/L'essentiel)