Près de 600 000 euros par an de télécommunications

Certaines dépenses de la Cour grand-ducale laissent songeur. Le rapport Waringo, publié vendredi, pointe la gratuité dont bénéficie la monarchie concernant les services postaux et les télécommunications. Celle-ci est en place depuis 1884 pour la téléphonie et 1855 pour le courrier, soit plus d'un siècle et demi.

La gratuité est maintenue «en l’absence apparemment d’une décision formelle des instances compétentes en la matière», déplore Jeannot Waringo. Car des lois datant du 21 mars 1997 et du 15 décembre 2000 sont censées avoir abrogé cet état de fait. Mais la pratique serait restée inchangée.

Les membres de la famille royale et leur entourage semblent en avoir bien profité, puisque le coût est évalué entre 10 000 et 15 000 euros par an pour le courrier et entre 550 000 et 600 000 par an pour les communications. Il n'est pas précisé combien de personnes en bénéficient.

