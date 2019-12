La famille grand-​​ducale dans les années 80 au ski

Très en phase avec l'époque actuelle, la Cour grand-ducale maîtrise de mieux en mieux les réseaux sociaux. Une fois n'est pas coutume, c'est une archive des années 80 qui a recueilli, ce jeudi 19 décembre 2019, de très nombreuses réactions sur le compte Instagram officiel, qui se targue d'évoquer l'actualité de la famille grand-ducale en images.

Sous la légende «Souvenirs de la famille grand-ducale au ski», on y découvre en effet un cliché de la collection privée de la maison grand-ducale. On y découvre tout d'abord, à proximité d'un igloo, le Grand-Duc Jean, en tenue de ski de fond, accompagné du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa. Deux enfants également bien équipés pour les sports d'hiver se trouvent sur cette photo et il y a fort à parier que ce soit le Grand-Duc héritier Guillaume et son frère, le prince Félix.

Les premiers pas à skis de Guillaume

Si tel est le cas, il s'agit peut-être du tout premier hiver du Prince Félix, né le 3 juin 1984. Marche-t-il déjà? Rien n'est moins sûr, tant il semble bien accroché aux bras de sa maman, la Grand-Duchesse Maria-Teresa équipée avec des Moon Boot bleues de circonstance. Nous serions donc lors de l'hiver 1984/1985 et le Grand-Duc héritier Guillaume, né le 11 novembre 1981, aurait donc plus de trois ans.

Un jeune âge qui ne l'aurait pas empêché de faire ses premiers pas à skis, comme on peut également le découvrir en photos en compagnie de la Grand-Duchesse et du Grand-Duc, souriants et visiblement très heureux de prendre la pose à ses côtés, près d'un superbe chalet entouré de neige.

