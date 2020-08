L'alcool à l'origine de plusieurs accidents

Mercredi, en fin de soirée, plusieurs accidents se sont produits à travers le pays, l'alcool étant à l'origine de chacun d'entre eux. D'abord, vers 23h, un automobiliste est entré en collision avec une voiture garée dans la rue Ermesinde, à Luxembourg-Ville. Le tout devant une patrouille de police. Lors du contrôle, il s'est avéré que l'homme avait trop bu, son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.

Un peu plus tard, vers 23h45, une autre collision d'un véhicule avec une voiture en stationnement s'est produite rue Basse à Bergem, au cours d'un délit de fuite. Là encore, le fugitif en cause était ivre et son permis a également été retiré.

Enfin, c'est aux abords du rond-point Raemerich, à Esch-sur-Alzette, que le troisième accident de la soirée a eu lieu. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, heurté le trottoir, crevant au passage deux pneus. L'individu était aussi positif au contrôle d'alcoolémie, mais son permis n'a cette fois pas été retiré.

(nc/L'essentiel)