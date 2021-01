Les maisons médicales vont déménager

Ouvertes depuis 2010, les trois maisons médicales existantes «ne sont plus adaptées à la prise en charge du nombre croissant de patients», que ce soit au niveau de la qualité des soins ou dans le cadre des mesures de distanciation liées à la pandémie. Le gouvernement a annoncé ce jeudi matin, avoir trouvé de nouvelles adresses pour deux des trois maisons médicales existant actuellement.

Les sites de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette vont ainsi migrer fin août, début septembre, vers des endroits plus vastes et mieux adaptés à la prise en charge des patients. Les maisons médicales ont été créées afin d'assurer la continuité des soins médicaux, hors urgence, la nuit et les week-ends, quand les cabinets médicaux sont fermés. Le nouvel établissement du centre se trouvera au 23, Val Fleuri, dans la capitale et s'étendra sur 1 000 m² à proximité du CHL.

Investissement de 5 millions d'euros

Celle d'Esch-sur-Alzette déménagera avenue du Swing, à Belval-Sanem, dans la Southlane Tower, près de la gare Belval, du futur Südspidol et de l'Uni. Elle aura une superficie de 700 m². Des sites sont recherchés pour renouveler la maison médicale du nord, et pour en ajouter une dans l'est.

Plus grandes et plus accessibles, les nouvelles maisons médicales pourront proposer des services médicaux supplémentaires et pourront être modulées selon les besoins. Des filières séparées pour les patients nécessitant des prises en charge spécifiques pourront par exemple être installées. Les travaux d'aménagement, d'un coût global de 5 millions d'euros, ont commencé en janvier.

(L'essentiel)