Pour une rentrée réussie, il faut soigner son «look»

Un pantalon de survêtement, un maillot de foot, une paire de sneakers «Nike Jordan» et le tour est joué pour le retour en classe de Fabio. «Je dois me sentir confortable, mais pas n'importe comment», dit l'adolescent de 16 ans. À la veille de la rentrée, ce qui préoccupe réellement les lycéens, ce n'est pas leur emploi du temps, mais bien leur «look». «À travers nos habits, nous exprimons notre personnalité», note Daniel. Pour le Pétangeois de 18 ans, il est primordial de posséder au moins «une belle paire de baskets».

Chez les garçons, la tendance prend une forme de «confort chic». Un simple tee-shirt avec le fameux bas de jogging, qui peut aussi être remplacé par un pantalon cargo. Et bien sûr des baskets. De préférence de marques en vogue omniprésentes dans le «streetwear». «Les collaborations entre les marques comme Nike et Off-White ou encore Yeezy et Adidas, sont très prisées en ce moment», détaille Paul, 19 ans, qui, lui soigne minutieusement ses tenues en s'inspirant du style des rappeurs américains tels que Travis Scott et ASAP Rocky.

Chez les filles, c'est la silhouette oversize et le style garçon manqué qui priment. Pantalon baggy, crop top, veste en jeans XL et des baskets aux couleurs éclatantes sont des «must have». Sara, lycéenne d'Esch, y adhère entièrement. «J'aime créer un effet de contraste. Comme porter une robe noire moulante avec des sneakers. Et bien sûr des boucles d'oreilles auréoles et un simple collier pour accentuer le tout», précise encore la jeune femme de 19 ans.

(Ana Martins/L'essentiel)