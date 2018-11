Un passager frappe un policier au visage

Lors d'un contrôle de police, dimanche, au niveau du rond-point des Terres Rouges, rue d'Audun à Esch, une voiture s'est approchée à 21h50, avec une vitesse légèrement supérieure.

Le conducteur a reçu des signes de s'arrêter mais il ne l' a pas fait immédiatement, et un policier a dû sauter sur le côté pour ne pas être renversé par la voiture. Lors de l'inspection, deux passagers se sont montré irrespectueux et ont perturbé le travail des forces de l'ordre. L'un d'entre eux s'est même montré violent et a frappé un policier au visage. Ce dernier a dû être soigné à l'hôpital et s'est vu notifier plusieurs jours d'incapacité de travail.

Le parquet a été informé de l'incident et a ordonné l'arrestation de l'agresseur. Il a été traduit devant le juge d'instruction.

