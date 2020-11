Contrôler l'honorabilité dans un cadre légal

Suite à l'affaire du «casier bis» (appelé aussi «Ju-Cha»), le ministère de la Justice a mené des discussions pour créer une base légale permettant de consulter certains fichiers dans le cadre d'un recrutement de personnel judiciaire, au sein de la magistrature et du notariat ou en vue de la délivrance d'autorisation, permis ou agrément en termes d'armes et de munitions, d'adoption d'enfants. Le but étant de vérifier l'honorabilité des candidats.

Il y a trois niveaux de contrôle. Le premier est «non intrusif» avec la seule consultation du casier judiciaire «lorsque l'on veut devenir expert agrémenté ou médiateur par exemple, comme lors de tout recrutement normal», explique la ministre.

Durée de conservation des données limitée

Pour le personnel judiciaire, les magistrats et les notaires, le contrôle est plus intrusif avec aussi la consultation du casier judiciaire mais également les crimes et délits de moins de cinq ans (hors non-lieux et classements sans suite). «Cela pour éviter que quelqu'un qui travaille au tribunal soit impliqué dans une grande affaire de drogues par exemple», illustre Sam Tanson.

Enfin, le niveau le plus intrusif concerne les armes et munitions et l'adoption d'enfants. Le casier judiciaire, crimes et délits datant de cinq ans maximum ainsi que les procédures en cours avec les non-lieux et classements sans suite sont examinés. «Une personne avec des signes de propension à la violence, ne pourra pas avoir d'agrément pour une arme ou pour adopter un enfant», précise la ministre.

Les données consultées par les autorités ne sont conservées que le temps nécessaire, en vue d'un recrutement ou de l'attribution d'un agrément donné, assure-t-elle.

(Marion Mellinger/L'essentiel)