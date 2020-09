Tous masqués et respectueux face au Covid

Rue du Verger dans le quartier de Bonnevoie, à Luxembourg-Ville, ce mardi, à 9h du matin. Comme dans toutes les écoles du pays, c’est l’heure de la rentrée au Grand-Duché. Sur le pas de la porte d’entrée, les smartphones sont de sortie pour immortaliser des moments précieux. Pour les petits et les parents.

Même si ce 15 septembre s’annonce très chaud au niveau des températures, les petites vestes de fin de saison sont déjà de sortie pour l’occasion. Les sacs à dos sont déjà bien chargés sur les dos des plus petits qui n’attendent qu’une seule chose: rentrer en classe et revoir les copains qu’ils n’ont plus vu durant les grandes vacances. En respectant bien entendu les mesures sanitaires et les gestes barrières pour faire face au Covid-19, un virus qui avait déjà fortement contrarié leurs présences en classe depuis la mi-mars 2020.

Déjà les bons réflexes

Port du masque généralisé à l’entrée de l’école, écoute attentive des enseignants en se dirigeant vers les couloirs et dès les premiers pas en classe: direction l’évier pour se laver les mains. Conditions indispensables avant de pouvoir enfin s’asseoir et enfin retirer son masque. Lydie Polfer, la bourgmestre de Luxembourg, est là pour l’occasion et ils l’écoutent sagement et attentivement.

Son discours ne sera interrompu que par l’éternuement d’un petit garçon qui n’oubliera pas d’éternuer dans son coude. Un geste salué et applaudi d’emblée par la dizaine d’adultes présents dans cette classe d’une dizaine d’écoliers âgés de 7 ans.

(Frédéric Lambert/L’essentiel)