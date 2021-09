«Le check, c'est déjà rentré dans les habitudes»

«Dans un boulot hyper créatif, c'est important d'être en présentiel pour pouvoir échanger», nous indique Quentin Wauthier, directeur opérationnel chez Noosphère, agence de communication 360 basée à Oberpallen. «Les bises pour se dire bonjour entre collègues ou avec des clients, c'est devenu très très rare. On fait désormais beaucoup de "checks" avec des masques. On propose de les enlever s'ils le veulent. 95% des gens que l'on croise l'enlèvent, tout en respectant les distances de sécurité. Le "check", ça fait rire les gens, mais c'est déjà rentré dans les habitudes».

Employé à Capellen, Sam nous indique quant à lui qu'il n'est pas encore retourné au bureau: «Tant que les accords fiscaux sont valables au niveau du télétravail, notre employeur ne nous oblige pas à revenir», souligne-t-il. «Je n'ai donc plus de contact physique avec mes collègues. Le contact est devenu "visuel" derrière une webcam. Globalement, on a moins de contact. Les employés de mon entreprise avec qui je ne travaille pas, je ne les vois plus du tout. Dans ces conditions, les repas avec les collègues, c'est fini, car on n'habite pas forcément dans le même coin. Je m'adapte, ça ne me manque pas forcément. J'appréhende un peu le retour au bureau, plus au niveau de la qualité de vie. J'ai l'impression que les bises entre collègues pourraient revenir, s'il n'y a pas de 2e virus...».

«Un restaurant entre collègues, ça fait énormément de bien»

«Les poignées de main "fortes", c'est terminé, de même que les deux ou trois bises», poursuit Quentin Wauthier, «et ça arrange peut-être certaines personnes. Avant par obligation, certaines le faisaient, maintenant, ça reste toujours bon enfant et ce sont des nouvelles choses qui sont déjà devenues "normales". Tout le monde s'est très vite habitué, alors qu'il y a deux ans, si on nous avait dit ça... On n'imaginait pas non plus travailler de la maison avec ses enfants à côté. Personne n'aurait dit ça, non plus, il y a deux ans et finalement l'être humain s'adapte. Si chacun respecte les autres, finalement, ça fonctionne».

«Malgré la gratuité au Luxembourg, il y a un truc que je n'ai pas encore repris, ce sont les transports en commun», nous concède Quentin Wauthier. «Je fais tout, sauf ça. Il y a des trucs comme ça, où je ne suis pas encore 100% à l'aise. Je suis vacciné deux doses, je mets mon masque quand il faut, mais après, je n'ai jamais été très fan des transports en commun. Le Covid ne m'a pas aidé dans ce sens-là». Quant au petit restaurant entre collègues, le directeur opérationnel de chez Noosphère nous confirme que «c'est revenu et ça fait énormément de bien». «Boire un verre, fêter un anniversaire en entreprise, ce sont des choses que l'on refait, tout en gardant nos distances».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )