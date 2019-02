Deux cambrioleurs en fuite, la police en chasse

Einbruch - 2 Täter auf der Flucht

Gegen 15.10 Uhr wurde in Bridel, rue Henri Thill ein Einbruch begangen.

Die Männer zw. 20-25 Jahre alt, heller Hautfarbe und kurzem, braunen Haar ergriffen die Flucht in Richtung rue de Luxembourg.

Keine Anhalter mitnehmen - 113 verständigen pic.twitter.com/9hM5AfP3ST — Police Luxembourg (@PoliceLux) 21. Februar 2019

Un cambriolage a été commis vers 15h10, dans un immeuble de la rue Henri Thill, à Bridel, a indiqué la police, jeudi. Deux suspects sont en fuite, en direction de Luxembourg-Ville.

D'après le descriptif fourni par les autorités, les deux hommes ont entre 20 et 25 ans, la peau claire et des cheveux courts et bruns. Il est conseillé aux automobilistes de ne surtout pas faire monter d'autostoppeurs.

(sw/L'essentiel)