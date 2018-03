Les habitants du pays font l’objet d’une exposition

«L’idée était de photographier des personnes de passage au Luxembourg, notamment à Differdange, pour montrer la diversité du lieu». Vincent Malléa est l’auteur de clichés qui seront exposés à l’espace H2O à Differdange, à partir de mercredi, jour du vernissage, jusqu’au 8 avril. Le visiteur pourra observer des portraits très divers d’anonymes et de célébrités, notamment le Premier ministre Xavier Bettel. L’artiste s’est aussi lui-même mis en scène.

Le projet lui a été commandé par le Conseil culturel. «L’idée était d’avoir un regard neuf et neutre sur le Luxembourg», explique l’artiste français, qui réside près de Tours. Il est donc venu à plusieurs reprises au Grand-Duché pour effectuer ses prises de vue. «Je ne connaissais pas le Luxembourg, j’ai été frappé par la diversité et le bon accueil des gens», s’enthousiasme Vincent Malléa, qui veut retranscrire ses impressions dans son travail. Il a trouvé les habitants de Differdange «volontaires, humbles et disponibles» pour son projet.

«Prendre les photos ne représente qu’une toute partie de mon travail», reprend celui qui ne se considère pas seulement comme photographe. Les clichés sont énormément retravaillés: «Je prends les photos en couleur mais je les passe en noir et blanc sur l’ordinateur, avant de reconstruire les couleurs et l’éclairage à ma façon. Puis j’imprime, je fais des collages et je reprends au crayon. Enfin, je passe du vernis», explique Vincent Malléa. Il a imaginé cette technique du «carton vernis» en 2004, avant de l’utiliser pour des pochettes de disques, des affiches ou encore des illustrations pour la presse magazine.

Exposition Léit zu Déifferdeng. Du 15 mars au 8 avril, de 15h à 19h, à l’espace H2O. Vernissage le 14 mars. Gratuit

(Joseph Gaulier/L'essentiel)