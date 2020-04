Non confinées, les chenilles arrivent dans les jardins

C'est l'un des rares avantages du confinement, en pleine épidémie de coronavirus. Les résidents qui ont la chance d'avoir un jardin bénéficient de plus de temps pour s'en occuper. Cela tombe bien, la période s'y prête et la perspective d'un week-end de Pâques chaud et ensoleillé devrait ravir les jardiniers en herbe. Attention toutefois au revers de la médaille. Des températures a plus de 20 degrés sont propices à l'arrivée des fameuses chenilles processionnaires, qui peuvent faire des dégâts dans les jardins et même s'avérer dangereuses pour la santé.

«C'est le moment de surveiller leur activité, voire de placer des pièges pour limiter leur impact», explique Jean-Luc Hittelet, architecte-paysagiste à Bertrange, à L'essentiel. «J'ai déjà vu des papillons voler. Quand les chenilles sont actives, cela devient compliqué», prévient-il.

«Il n'y a aucun problème pour se procurer de la marchandise»

Pas de confinement pour les parasites! Mais cela ne doit pas empêcher les habitants de prendre soin de leurs espaces verts, et particulièrement de la pelouse. «C'est le moment de s'occuper des surfaces engazonnées, d'enlever les mousses et de remettre les engrais», explique le professionnel. Place ensuite au ramassage des feuilles, à la préparation des rosiers et même à la taille des arbres. «Les arbustes doivent être taillés après la floraison et non pas en automne, comme beaucoup le pensent», estime-t-il. Méfiance en revanche concernant les plantations annuelles, «les saints de glace arrivent à la mi-mai en théorie et elles peuvent sérieusement les endommager». Pour ceux qui prennent le risque, «il faut un peu arroser, car les sols sèchent vite en ce moment».

Quid de la marchandise nécessaire? «Il n'y a aucun problème pour s'en procurer. Certaines jardineries sont encore ouvertes, avec des règles à respecter lorsque l'on se déplace. D'autres sociétés fonctionnent avec des commandes en ligne. Il suffit ensuite d'aller chercher son terreau et son engrais», conclut Jean-Luc Hittelet.

(Thomas Holzer/L'essentiel)