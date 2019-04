Un accident sur l'A31 a provoqué un gros bouchon

La circulation s'est révélée compliquée ce vendredi après-midi pour les frontaliers qui se dirigeaient vers la France après leur journée de travail, ainsi que pour les automobilistes qui prenaient la route des vacances. Un accident impliquant trois véhicules s'est produit à 14h35 sur l'A31, à hauteur de l'échangeur Kanfen, dans le sens Luxembourg-Thionville.

«La voie de gauche est bloquée, et les pompiers sont sur place», expliquait-on alors au PC autoroutier de Moulins-lès-Metz. Un bouchon de 7 km s'est formé, de part et d'autre de la frontière, jusqu'à hauteur de la Croix de Bettembourg au Grand-Duché. Plus au nord, la circulation était au ralenti jusqu'à la Croix de Gasperich.

Les voitures accidentées ont pu être évacuées vers 16h et le trafic est progressivement revenu à la normale.

A3 entre Frontière France et diffuseur Kanfen (F) accident impliquant un véhicule, voies rapides bloquées, bouchon sur 7 km,... #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 12 avril 2019

(pp/L'essentiel)