Les députés de l'opposition claquent la porte

C’est du jamais vu au Grand-Duché. La chambre des députés est à moitié vide, ce mardi après-midi. En effet, les 29 élus des partis de l’opposition (CSV, Déi Lénk, ADR et Pirates) ont quitté la séance plénière après une altercation avec les membres du gouvernement.

En ouverture de séance, le député du CSV Gilles Roth était monté à la tribune pour fustiger le comportement du gouvernement sur la question des fichiers détenus par la justice et la police. «Le moins qu’on puisse dire c’est que l’état de droit a été maltraité ces dernières semaines. Des citoyens innocents avec un casier judiciaire vierge sont fichés par la police et la justice. On se retrouve avec une commission de protection des données complètement dépassée. On ne peut pas continuer à entendre des demi-vérités de la part de ce gouvernement», s’est-il emporté.

Il a ensuite réclamé que le Premier ministre, Xavier Bettel, vienne face au Parlement s’expliquer sur le dossier avant les vacances d’été. Ce qui a été refusé. Après plus d’une demi-heure de discussions et d’échanges tendus entre députés de la majorité et de l’opposition, ces derniers ont quitté la salle.

«Nous avons demandé une mise à l'ordre du jour qui a été refusée par la majorité et le président de la Chambre» Fernand Etgen, tempête la cheffe de fraction parlementaire du CSV Martine Hansen, contactée par L'essentiel. «C'est contraire à la démocratie, alors on est partis».

Vote incertain

Du coup, seuls les députés de la majorité DP-LSAP-Déi Gréng sont présents en salle des séances plénières pour débattre d'un plan national pour un développement durable, puis de la précarité énergétique au Luxembourg. Quant au projet de loi sur l'assistance à l'inclusion dans l'emploi, il n'a pas pu être voté ce mardi.

Il faut en effet 31 députés présents à la séance pour qu'un vote soit valide, soit le nombre de députés composant la majorité. Or, certains députés de la majorité sont aussi absents et ont laissé une procuration à leurs collègues. La Chambre des députés a donc indiqué que les votes prévus ce mardi ont donc été reportés à mercredi, les élus de l'opposition n'étant pas revenus.

