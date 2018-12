Le financement de l'accueil des enfants sera simplifié

L’aide au financement de l’accueil des enfants hors du temps scolaire devrait évoluer. L’accord gouvernemental prévoit en effet une analyse du système des chèques-service accueil (CSA).

«L’opportunité de son remplacement par un financement moins complexe et plus performant sera étudiée», prévoit le texte signé par les trois partis de coalition. Celui-ci précise qu’une «nouvelle formule déterminant la participation financière des parents au coût de l’accueil de leur enfant, en fonction de leurs revenus, sera élaborée pour garantir que la subvention de l’État bénéficiera réellement aux parents».

Création d'un portail d'information

Autre annonce, l’introduction de la gratuité de l’accueil et de l’encadrement des élèves du fondamental dans les maisons relais pendant les semaines scolaires. Toujours dans le domaine de l’éducation non formelle, le gouvernement entend élargir la mixité de l’offre d’accueil, entre crèches, mini-crèches et assistants parentaux.

Aussi, «afin de répondre davantage aux besoins des parents travaillant pendant des horaires irréguliers, une flexibilisation des heures d’ouverture ainsi que l’implantation de structures d’accueil dans des zones d’activités seront également analysées», est-il planifié dans l’accord.

Un portail d’information sur les crèches et services d’éducation et d’accueil sera créé, sur le modèle de mengschoul.lu, pour renseigner sur ces structures. Un organe représentatif des parents verra également le jour pour les impliquer dans le développement du secteur de l’éducation non formelle.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)