Le glyphosate interdit, une «révolution» mais...

Après les transports gratuits dans la capitale, le Grand-Duché se plait dans son rôle de pionnier. Le 1er janvier dernier, il est ainsi devenu le premier pays européen à interdire le glyphosate, herbicide le plus employé au monde. Si l'Union Européenne a décidé de le tolérer au moins jusqu'en décembre 2022, les 1 313 exploitants du pays doivent déjà s'en passer.

Quelle sanction?



Que risque un agriculteur qui utiliserait du glyphosate? Le produit est facile à détecter, même par satellite, et le service «unité de contrôle» du ministère de l'Agriculture veille en contrôlant l'état des stocks, des champs et des vignes. Si l’exploitant en utilise encore, 5% des aides directes à l’hectare seront soustraites. En cas de récidive, l'amende augmente, et peut conduire à l’exclusion totale des aides.

«Un pas décisif dans une démarche durable», s'enorgueillit le ministère de l'agriculture qui, pour faciliter la transition, a décidé dès 2019 d'aider financièrement ceux qui renonceraient au produit avant 2021. Dans le cadre de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel, ils ont reçu une compensation supplémentaire par hectare de 30 euros pour les terres arables, 50 euros pour les terres viticoles et 100 euros pour l'arboriculture fruitière. Si bien que fin 2020, 100% des viticulteurs du pays (dès l'année culturale 2019/2019) et 60% des exploitants agricoles, soit 799 dont 72 agriculteurs biologiques, s'en passaient déjà.

Pas vraiment d'alternative

Produire sans glyphosate face à des concurrents qui y ont droit tient du défi et le ministère assure avoir «l’intention de maintenir une compensation en 2021». Faute d'alternative chimique, les options mécaniques sont plus chères et demandent plus de travail. «Les semis directs et les techniques de travail réduit du sol deviennent plus difficiles à réaliser. Il en est de même pour la lutte contre certaines mauvaises herbes», admet le ministre Romain Schneider. Un test récent à l'aide d'un courant électrique n'a pas abouti. Et des agriculteurs rappellent que trop travailler un sol peut aussi lui nuire.

Au lycée technique agricole d'Ettelbruck, le souci d’une agriculture durable et de la limiter les intrants chimiques ne date pas d'hier. Il est enseigné et les techniques les plus modernes testées en champ d'expérimentation. Mais Tom Delles, le directeur l'avoue «l'abandon du glyphosate est une révolution pour le secteur». Bon marché, le produit s'était généralisé. «L'agriculture ne cesse de s'adapter à de nouvelles législations. Ce n'est jamais figé et les agriculteurs savent évoluer. Mais c'est parfois difficile quand cela va très vite ou que les voisins n'ont pas les mêmes normes», précise-t-il. Et si «pour le moment il y a des aides, qu'en sera-t-il à l'avenir?».

Un exode à l'étranger?

Enseignant au LTA, et membre d'une exploitation familiale à Nospelt, Guy Reiland constate une vraie envie des lycéens de travailler en accord avec la nature et leur époque. Mais il pointe un autre danger. Si de plus en plus de jeunes agriculteurs sont par exemple attirés par le bio, les contraintes (prix de terres, coûts) et les normes notamment environnementales (azote, glyphosate...) en font fuir d'autres, en quête «de conditions plus favorables. Jusqu’en Russie», assure-t-il.

Beaucoup vont nettement moins loin. Juste de l'autre côté de la frontière. Plus de la moitié de la surface agricole de certains communes frontalières belges comme celle Attert, sont ainsi exploitées par des producteurs grand-ducaux. Quid alors du glyphosate qui n'y est pas interdit pour les professionnels? Certains pourraient être tentés de compenser. «Je connais des agriculteurs qui ont de réels problèmes et qui sans leurs surfaces à l'étranger ne peuvent pas s'en sortir», indique Guy Reiland. D'autant que la carte du produire sain n'est pas toujours récompensée. «C'est un crève-cœur car ce qui est produit avec glyphosate ou non finit «dans les mêmes rayons. Le consommateur ne peut pas faire la différence. Il faudrait des prix plus équitables».

(Nicolas Martin/L'essentiel)