Cent-vingt millions d'euros. C'est ce que représentent les dégâts matériels (habitations et voitures assurés) qu'ont provoqués les inondations du 14 et 15 juillet, selon les estimations de l'association des compagnies d'assurance et de réassurance (ACA).

«Les assureurs ont d’ores et déjà enregistré 6 000 dossiers de dommages aux habitations liés aux inondations et 1 000 véhicules sont définitivement hors d’usage, indique ce jeudi l'ACA, dans un communiqué. Les pluies diluviennes des 14 et 15 juillet 2021 sont pour les assureurs la catastrophe la plus coûteuse de l’histoire de l’assurance luxembourgeoise».

Trois ans de sinistres

En prenant également en compte l'indemnisation de 230 millions d’euros pour ces trois dernières années de sinistres générés par les catastrophes naturelles (2018 Vallée de l’Ernz, 2019 Tornade, juin 2021 Orages), l'ACA ajoute que ces montant «dépassent largement» les primes d’assurances encaissées pour couvrir ces risques.

«Les engagements financiers des assureurs sont soutenus par leur solidité financière, les programmes de réassurance de qualité en place et la capitalisation élevée des assureurs concernés, affichant des taux de marge de solvabilité de plus de 200%», souligne néanmoins l'association.

(L'essentiel)