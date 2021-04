Les finances publiques sur la voie de la guérison

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, (DP) l'assure, les finances publiques vont bien et sont même «sur la voie du redressement» au premier trimestre 2021. Ainsi, selon des chiffres publiés lundi, lors des trois premiers mois de l'année en cours, l'État a encaissé 5,4 milliards d'euros, soit 9,5%, ou 466 millions d'euros, de plus qu'au premier trimestre 2020, impacté par la pandémie, à partir du mois de mars.

Dans le détail, c'est l'Administration des contributions directes qui rapporte le plus à l'administration centrale, avec 2,728 milliards d'euros encaissés sur trois mois, soit plus 192 millions d'euros (+7,6%) par rapport à la période janvier - mars 2020. C'est notamment lié à «l'évolution toujours aussi dynamique de l'impôt retenu sur les salaires et traitements». Le chômage a en effet commencé à baisser, il y a donc plus de salaires sur lesquels prélever l'impôt. Mais la plus forte progression est à mettre au crédit de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, qui a perçu 1,656 milliard d'euros, une hausse de 14,2% (207 millions d'euros) par rapport à 2020. Et dans le lot, c'est notamment la TVA qui soutient la hausse.

De leurs côtés, les douanes et accises continuent à faire grise mine en raison de la circulation routière réduite et de la taxe CO2 qui rend le plein au Luxembourg moins attrayant. Ainsi l'Administration des douanes et accises a récolté 403,2 millions d'euros, 17 millions de moins que de janvier à mars 2020.

Les comptes de l'État dans le vert

À l'opposé, les dépenses de l'administration centrale restent stable, avec un petit +0,6% sur trois mois, à 5,301 milliards d'euros déboursés. Pour le ministère des Finances, cela «témoigne de la maîtrise continue des dépenses publiques malgré le contexte de crise». Un contexte qui se ressent sur certains postes de dépense. Le chômage partiel grimpe ainsi de 11,9% ou 57 millions d'euros. Mais les dépenses de fonctionnement et de personnel de l'État n'augmente que de 2,4%. Les investissements pour la reprise et l'innovation, eux, grimpent de 13,4%.

Au final, l'État a plus encaissé d'argent qu'il n'en a déboursé, et termine le premier trimestre dans le vert avec un excédent de 56 millions d'euros, après des mois de déficit de février 2020 à février 2021. Pour le ministre Pierre Gramegna, s'il est «trop tôt pour tirer une conclusion pour l'année 2021 dans son ensemble», l'état des finances publiques «inspire confiance» alors que «la pandémie arrive en bout de course grâce à une politique de vaccination ambitieuse».

(jw/L'essentiel)