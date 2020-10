Le Luxembourg se prépare déjà à la phase 3

Le Grand-Duché se prépare d'ores et déjà à enclencher la prochaine phase de son dispositif contre le Covid. Alors que le pays compte actuellement 76 patients en soins normaux et dix en soins intensifs, Xavier Bettel et Paulette Lenert ont dit anticiper l'évolution de l'épidémie. «La cellule de crise se réunit chaque jour pour évaluer les besoins en personnel soignant, en concertation avec les hôpitaux, a souligné le Premier ministre. Quelque 70 personnes ont déjà été engagées à ce jour et nous préparons d'autres recrutements pour préparer la phase 3».

Cette phase, que Xavier Bettel dit «ne pas souhaiter» signifierait une limitation et un report des soins non urgents. Des décisions seront prises rapidement, a assuré Xavier Bettel, insistant sur le fait qu'il fallait d'abord correctement évaluer les besoins. Le Premier ministre, qui a dit avoir une pensée pour l'ex-Première ministre belge, Sophie Wilmès, infectée au Covid-19 et actuellement en soins intensifs, a précisé qu'une réunion intergouvernementale avec la Belgique au sujet de la «fuite» des soignants vers le Luxembourg «n'est pas à l'ordre du jour».

Des soignants touchés par le Covid

«Nous savons que la Grande Région manque de personnel. Nous avons besoin d'un projet commun pour que chaque pays puisse conserver son personnel médical. Évidemment, le salaire a son importance mais ce sont les conditions de travail qui sont le facteur déterminant», a expliqué Xavier Bettel. Pour rappel, ces derniers jours, la directrice du CHR de Metz-Thionville et une députée belge ont tour à tour pointé du doigt l'hémorragie de soignants vers le Luxembourg.

À ce jour, au CHEM, 45 soignants et treize personnes des services administratifs et techniques ont été testés positifs et mis en quarantaine à leur domicile. Le CHL est lui aussi confronté à une baisse sensible de ses effectifs, en raison de nombreuses contaminations au coronavirus. La question des personnels soignants risque bien de devenir essentielle pour bien gérer l'épidémie.

