«Le dialogue social avec le ministre n'existe plus»

À la veille de la rentrée, le syndicat SEW/OGBL a donné le ton. Par la voix de son président Patrick Arendt, il reproche au gouvernement de «faire toutes ses réformes sans consultation». «Depuis que Claude Meisch est aux affaires, le dialogue social entre les partenaires n’existe plus, il ne connaît pas cette méthode», lance le syndicaliste à propos de son ministre de tutelle. Il en appelle donc à «relancer le dialogue» avec les syndicats, les enseignants et les parents d’élèves.

Des droits «pas toujours respectés»



Vera Dockendorf, du département secondaire, a mis l’accent sur la situation des professeurs d’écoles européennes. «Ils arrivent du monde entier et ne sont pas toujours bien au courant de leurs droits». En conséquence, ils accepteraient «des conditions de travail pas légales au Luxembourg». Elle appelle à mieux les former et les informer de leurs droits.

Jules Barthel, vice-président du SEW/OGBL, en charge du secondaire, reproche aussi ce «fait accompli permanent», même s’il reconnaît que «la gestion de la crise sanitaire est meilleure que dans d’autres pays, grâce aux mesures, mais aussi et surtout grâce à tous les acteurs de la communauté scolaire». Sur le fond, il constate un problème de recrutement pour de nombreux postes, notamment pour les matières pratiques et l'informatique. «Certains lycées n’ont personne pour gérer l’informatique, car ils n’arrivent pas à recruter».

Il déplore un «manque d’attractivité», qui peut être lié «à des conditions plus avantageuses dans le secteur privé». Patrick Arendt veut aussi améliorer l’attractivité de l’enseignement: «Nous manquons de personnel et il y a de moins en moins de candidats, c’est mauvais signe». Selon lui, «le prestige de la profession a diminué. L’enseignant a l’impression d’être devenu un simple exécutant et nous constatons beaucoup de résignation dans cette profession».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)