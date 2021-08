Faut-​​il craindre un nouveau confinement dans le pays?

Un reconfinement est-il possible au Luxembourg? Alors que cette option semblait s'éloigner avec le développement de la vaccination et le recours au CovidCheck, l'idée anime à nouveau les débats, notamment au sein de la sphère politique. En cause, la propagation du variant Delta qui représentait d'après le dernier rapport la moitié des cas de Covid au Luxembourg.

«En France, l'Institut Pasteur met en garde contre le risque d'une quatrième vague d'infections en automne», évoque ainsi le député DP André Bauler, en s'interrogeant sur les «mesures à prendre pour éviter un confinement» dans une question parlementaire. Le mot est prononcé, et l'élu de questionner la ministre Paulette Lenert sur «les plans en préparation» du gouvernement afin de lutter contre une remontée exponentielle du nombre d'infections.

«Trop tôt pour se prononcer», lui a répondu la ministre jeudi, sans pour autant écarter de manière claire et définitive la possibilité d'un nouveau «lockdown». «L'évolution de la situation épidémiologique fait l'objet d'un monitoring systématique et journalier sur base d'une série d'indicateurs clés précis qui sont repris dans une plateforme dédiée», explique-t-elle, précisant que les réunions sont hebdomadaires.

«Faciliter l'anticipation, voire éviter de nouvelles vagues»

Parmi les données observées de très près, Paulette Lenert liste tous les chiffres-clés régulièrement évoqués, du nombre d'infections à la prise en charge hospitalière en passant par le taux de vaccination et l'évolution des variants. «La situation dans les autres pays, notamment les pays voisins», est également évaluée. «L'objectif principal de ces indicateurs est de faciliter l'anticipation, voire d'éviter de nouvelles vagues d'infections et, dans l'hypothèse où une nouvelle vague surviendrait malgré tout, de la contrôler le plus rapidement et le plus efficacement possible», conclut la ministre LSAP.

La doctrine du gouvernement de Xavier Bettel, depuis la première vague de Covid-9, consiste à tout mettre en œuvre pour éviter les restrictions de déplacements et de rassemblements ainsi que les fermetures. «Reconfiner, c'est la dernière chose que je ferais», avait indiqué le Premier ministre à L'essentiel à l'occasion de la rentrée de l'année passée.

La dégradation de la situation sanitaire au Luxembourg à partir de l'automne avait toutefois amené les autorités luxembourgeoises à prendre successivement plusieurs mesures coercitives se rapprochant du confinement.

(Thomas Holzer/L'essentiel)