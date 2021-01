L'eau du robinet impropre à la consommation

Le service Eaux de la ville de Luxembourg a demandé ce lundi à la population de certaines rues de ne pas boire l'eau du robinet et ce, «jusqu'à nouvel ordre». L'eau a été rendue impropre suite à un «problème technique», indique le communiqué de la ville. «Un détachement de dépôts et mauvaise qualité bactériologique» en seraient les causes.

Si vous avez besoin d'en utiliser, la ville conseille de faire bouillir l'eau pendant 10 minutes avant sa consommation. Le nettoyage de fruits et légumes n'est pas non plus recommandé. L’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC).



Les rues concernées:



rue Émile Bian

rue Robert Stumper

rue Henri M. Schnadt

boulevard de Kockelscheuer

rue Jean Piret

rue Leonardo Da Vinci

rue Gerhard Mercator

rue Albert Einstein

rue Charles Darwin

rue Lise Meitner

boulevard F.W. Raiffeisen

rue Isaac Newton

rue Rosalind Franklin

Les habitants seront informés quand la situation reviendra à la normale, conclut le communiqué.

(L'essentiel)