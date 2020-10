«Confiance et mental», les clés pour se défendre

À 8 ans, Sohane faisait de la gymnastique, jusqu'au jour où elle s'est fait «embêter» par plusieurs garçons plus âgés. «Elle ne m’en avait jamais parlé, raconte sa maman, résidente à Sanem. Elle se renfermait de plus en plus». La fillette a subi un harcèlement moral mais également des agressions physiques jusqu'à ses dix ans, quand elle a eu un déclic. «Elle s'est inscrite au club de self-défense de l'académie Alma de Dudelange, et depuis, elle a retrouvé confiance en elle». Aujourd'hui, à 14 ans, la petite Sohane a réussi à se faire sa place et à «se faire respecter». Lors de son entraînement hebdomadaire, les gestes de l'adolescente semblent presque automatiques et même innés.

«Les agressions, le harcèlement font désormais partie de notre vie quotidienne, déplore Serge Dos Santos, responsable de l'académie. Il faut y faire face et il faut s’y préparer». Celui qui est également professeur de Sohane, leur donne les clés pour y parvenir, et ce, plusieurs fois par semaine. Le professeur tient à préciser, la self-défense, ce n'est pas seulement donner des coups, c'est également une histoire de psychologie. «Tous les cours sont basés sur la confiance et le mental». Pour lui, l'attitude et le non-verbal sont aussi importants que la maîtrise des poings. «Si la personne montre qu'elle n'a pas confiance en elle, baisse les épaules par exemple, le message reçu par l'agresseur sera différent que si la personne croit en elle. Ce message déterminera la suite des événements».

Beaucoup de travail

Serge Dos Santos discute beaucoup avec ses élèves «de leur vécu» mais leur apprend également les automatismes à acquérir. «Pendant le cours, il y a une partie répétition des mouvements pour qu'ils deviennent instinctifs mais aussi une grosse préparation physique comme des exercices de cardio, car si on se fait agresser, il faut pouvoir s’enfuir avant de passer à la défense».

Pour lui, malgré les récentes agressions de femmes en France, la plupart de ses élèves s'inscrivent principalement pour l'activité sportive et pas spécialement pour savoir se défendre. Par contre, il arrive pour d'autres que l'inscription soit due à leur passé. «J'ai dû parfois donner des cours privés à des femmes et des hommes qui ont été victimes d'une agression, et c'est très dur pour les aider à retrouver confiance, il y a beaucoup de travail à faire», assure Serge Dos Santos.

(Marine Meunier/L'essentiel)