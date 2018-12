Retour au calme pour les rivières au Luxembourg

Après le «risque éventuel de crue» annoncé dimanche après-midi, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a revu son niveau d'alerte, ce lundi matin dans un communiqué, via son administration de la gestion de l'eau.

Les bassins de la Sûre, de l'Alzette, de la Chiers et de la Syre sont désormais en fin de crue et selon les indications publiées sur le site Internet Inondations.Lu, la majeure partie des rivières du Grand-Duché se situent désormais à leur niveau moyen. Dans les pays voisins, en Belgique pour le bassin de la Semois et en France pour le bassin de la Chiers et de la Moselle, le niveau de préalerte de crue était toutefois maintenu en fin de matinée.

Après les fortes précipitations de vendredi, samedi et dimanche, la météo semble en effet se calmer au Luxembourg. Des masses d'air plus sec, plus stable et plus frais sont annoncées par MeteoLux, ce lundi et des éclaircies devraient perdurer jusqu'à mardi midi avant de voir le thermomètre chuter sous la barre du zéro degré de mardi soir à samedi.

(fl/L'essentiel)