Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Marché Des produits hors du commun à découvrir

Une centaine de designers du StijlMarkt proposeront ce samedi et ce dimanche des produits décalés au hall Victor-Hugo, à Luxembourg. Venu d'Allemagne, ce marché de design propose des produits fabriqués en petite série qui mettent l'accent sur la durabilité et la créativité. Et il sert de lieu de rencontre et de plateforme aux jeunes designers pour se présenter. Elles proposeront aux visiteurs des vêtements, objets de déco et d'ameublement, produits alimentaires. Du côté des Luxembourgeois, on pourra acheter du schnaps au miel, des accessoires pour bébés ou encore des cosmétiques bios.

Musique Un large choix dans les bacs à la Rockhal

Les mélomanes amateurs de vinyles devraient trouver leur bonheur dans les bacs ce dimanche à la Rockhal, à Esch-Belval, lors de la 19e édition de l'International Record Fair. Une quarantaine d'exposants s'installeront dans le hall de la salle de concert et mettront en vente des vinyles, CD et DVD de musique pop et rock des 50 dernières années. Les visiteurs pourront dénicher des albums 33 ou 45 tours rares. Ils trouveront le livre, le poster, le tee-shirt, ou l'objet de collection qu'ils recherchaient depuis longtemps.

Culture Des œuvres d’artistes locaux sont à troquer

Ce vendredi aux Rotondes à Luxembourg, des œuvres seront troquées lors du Troc’n’Brol. Le visiteur intéressé par une œuvre devra coller un post-it en dessous avec une proposition d’échange. L’artiste choisira sa proposition préférée. Tenue de ville exigée.

Spectacle Les Chippendales sont de sortie

Les Chippendales, dans leurs fameuses tenues cols et manchettes sur un torse nu, proposeront un spectacle très chorégraphié sur la scène de la Rockhal à Esch-Belval, ce samedi, à 20h, pour leur tournée «Let's Misbehave!».

Un aperçu des Chippendales:

Musée Un marché au Mudam

Le Marché des créateurs se tiendra au Mudam ce samedi et ce dimanche, de 10h à 18h. Les visiteurs y trouveront de la céramique, du textile, des illustrations, des bijoux… Des food trucks sont prévus.

Concert La diversité en musique

Des groupes de musique amateurs feront montre de leur talent ce vendredi, à 19h, au Conservatoire de la ville de Luxembourg, lors du MusiqCITE qui promeut la diversité. Entrée gratuite, mais il faut réserver.

(L'essentiel)