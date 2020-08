Les violences contre les enfants n’ont pas augmenté

Certaines associations craignaient une augmentation des violences domestiques pendant la période où les citoyens étaient confinés chez eux, au printemps. Les violences conjugales ont eu tendance à augmenter, mais pas les violences à l’égard des enfants, selon les chiffres publiés mardi par le gouvernement, en réponse à une question de la députée Nancy Arendt (CSV).

Les juridictions du Luxembourg ont recueilli 79 procès-verbaux concernant les différentes infractions liées aux violences contre les mineurs, entre le 13 mars et le 13 juillet. Cette période couvre la période du confinement, sans correspondre tout à fait. Reste que les infractions étaient plus nombreuses les années précédentes sur la même période : 156 pour l’an dernier, 125, 123 et 117 les années précédentes. Le nombre de placements d’enfants sur la période suit la même tendance.

«Il y a lieu de constater que pendant le confinement, et jusqu’au 13 juillet, le signalement des faits de violences à l’égard des enfants n’a que peu évolué, voire diminué», indiquent les ministres Sam Tanson (Déi Gréng, Justice), Henri Kox (Déi Gréng, Sécurité intérieure) et Claude Meisch (DP, Éducation nationale). Mais cette bonne nouvelle peut cacher une triste réalité: Pendant la période, «les enfants n’ont fréquenté ni l’école, ni les structures d’accueil et de loisirs, où des traces suspectes auraient pu être détectées». Les ministres rappellent que ces faits mettent parfois «des mois, voire des années» à être signalés.

(jg/L'essentiel)