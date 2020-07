«L'État-​​providence est ancré dans notre ADN»

Un nouveau président, Georges Engel, trois nouvelles députées, Cécile Hemmen, Simone Asselborn-Bintz et Francine Closener, un député parti au gouvernement, Franz Fayot… L'année parlementaire du LSAP a été mouvementée. «Alex Bodry, qui est quand même une personnalité emblématique du parti et de la politique luxembourgeoise a quitté la fraction pour le Conseil d'État», rappelle Georges Engel, le nouveau chef de fraction des socialistes. «Ce n'était pas facile, mais on a plutôt bien réussi ce challenge».

Et juste après les changements de têtes, la pandémie nous est tombée dessus. Ce qui a aussi constitué un défi pour les élus socialistes. «C'est clair que cette une pandémie comme celle-là, surtout en étant ministre de la Santé, depuis un mois comme Paulette Lenert, ce n'était pas facile du tout. Elle a très bien géré cette crise, avec les autres ministres et on s'en est relativement bien sorti jusqu'à présent même s'il y a des dégâts», souligne Georges Engel. Loin d'être au chômage partiel pendant l'état de crise, les députés socialistes ont joué leur rôle. «Le Parlement a toujours été informé et a pu contribuer aux discussions et à l'élaboration des règlements pris par le gouvernement. On voulait rester impliqués dans ce processus d'information et de gestion de la crise».

«Les pays avec un état social fort se sortent mieux de cette crise»

Un élément, pour les socialistes, a contribué à limiter les dégâts. «L'État-providence est très ancré dans l'ADN du parti socialiste. Aucun autre parti n'a su défendre et améliorer l'État-providence comme le LSAP. Les pays qui ont un état social très fort s'en sont mieux sortis dans cette crise». Le chef de fraction a d'ailleurs souligné l'importance de l'axe social dans le travail des socialistes tout au long de l'année parlementaire, pas seulement pendant la crise du Covid, citant notamment la clause sociale du pacte climat, les transports gratuits pour lesquels le LSAP militait depuis longtemps, dit Georges Engel, ou encore le réforme de la garantie locative, entre autres.

Mais alors que l'année se termine, pas question pour les députés d'envisager de grands voyages pour les vacances. «Ils vont tous rester dans les alentours, ou au pays et sont vite joignables, c'est notre devoir de parlementaire. Si on doit réagir vite, on doit pouvoir le faire. Je serai tout le mois d'août au Luxembourg». Bonne idée. En 2008, il avait fallu faire rentrer tous les députés au pays en catastrophe, en plein mois d'août, pour voter des lois destinées à sauver le système bancaire pendant la crise financière. Avec le virus qui continue à rôder, de telles urgences peuvent survenir au sommet de la vague...

